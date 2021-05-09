محامي بسيدي بنور يضرم النار في جسده ويلقي بنفسه من أعلى عمارة سكنية

أحمد مصباح – الجديدة

في هذه الأثناء، مباشرة بعد إقامة صلاة الجنازة في المسجد، وفي موكب جنائزي مهيب، يوارى الثرى في مقبرة سيدي بنور، المحامي الذي وضع حدا لنفسه بشكل مأساوي، بعد أن أضرم النار في جسده، صباح اليوم السبت، وألقى بنفسه من طابق علوي بعمارة سكنية، كائنة في شارع الجيش الملكي، بمدينة سيدي بنور.

هذا، وكان الفقيد، الذي ولج رسميا سلك المحاماة، وأدرج اسمه في سجل هيئة المحامين بالجديدة، سنة 1999، يشتغل في مكتب كائن في شارع الداخلة بحي البام، بسيدي بنور، قبل أن يخليه، ويتخذ من محل آخر غير بعيد، مكتبا للمخابرة معه، غير أنه ظل يحن إلى مكتبه الأصلي، سيما بعد أن تم اكتراؤه من قبل شخص آخر.

المحامي الذي ينتسب إلى فئة عمرية متوسطة، وهو بالمناسبة متزوج وله أبناء، تدهورت حالته النفسية. وقد ولج، صباح اليوم السبت، إلى عمارة سكنية في شارع الجيش الملكي، حيث يوجد مكتبه، وأضرم النار في جسده، باستعمال مادة حارقة، قبل أن يلقي بنفسه من أعلى العمارة.

وفور إشعارها، انتقلت السلطات الأمنية والمحلية، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، وأحالت جثة الهالك، على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة، حيث خضعت للنتشريح الطبي.

هذا، وقد عمد الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مشكورين، إلى تبسيط الإجراءات المسطرية، الخاصة بتلسم الجثة والدفن؛ ما مكن أسرة وذوي المحامي الهالك، تعمده الله برحمته، من تسلم جثمانه الطاهر، ومباشرة إجراءات الدفن.

إلى ذلك، علمت الجريدة أن نقيب هيئة المحامين للجديدة، ألاستاذ عبد الكبير مكار، انتقل بمعية بعض أعضاء مجلس الهيئة، مساء اليوم السبت، بعد ألإفطار الرمضاني، إلى منزل الضحية بمدينة سيدي بنور، حيث قدموا إلى زوجته وأفراد أسرته، واجب العزاء.

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