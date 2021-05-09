مظاهرات حاشدة في البرتغال احتجاجا على البطالة

2021-05-09 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

تظاهر الآلاف السبت في بورتو شمال البرتغال للتنديد بالبطالة ومعدلات التوظيف المتدنية والخصخصة، وذلك تزامنا مع قمة أوروبية تعهد المشاركون فيها ببناء أوروبا أكثر اجتماعية.

وقال المتظاهر تيلمو سيلفا لوكالة “فرانس برس”: “إذا كانت لديهم مشاغل اجتماعية، فليست هناك حاجة إلى قمة بل لإجراءات ملموسة. نحن نعلم أنه ليست لديهم مشاغل اجتماعية”.

هذا المتظاهر من بين 150 موظفا فصلوا من إحدى المصافي الكبرى التي توقفت مؤخرا عن العمل، ويتهم الرجل البالغ 36 عاما مجموعة الطاقة البرتغالية “غالب اينرجيا” بـ”الاستفادة من الانتقال في مجال الطاقة لإلغاء الوظائف وخفض الأجور وسلب الحقوق”.

وشدّد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على أن “القمة الاجتماعية في بورتو يجب أن تطمئن الأوروبيين”.

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