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برشيد…سيارة تبثر ذراع شخص وترديه قتيلا

2021-05-08 / 11:28 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس، أن شخصا يمتهن الخضارة لقي مصرعه في حادثة سير بأحد السوالم بإقليم برشيد مساء اليوم السبت.

وحسب ذات المصادر، فإن الضحية الذي كان بصدد قطع الطريق، تفاجأ بسيارة تسببت في بثر ذراعه قبل أن يسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

الحادثة الأليمة التي تأتي قبيل صلاة العشاء في ليلة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، خلفت استياء وحزن عميقين بين أقارب الضحية وساكنة المنطقة، في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بمركز أحد السوالم تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة، مع الاشراف على نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات.

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