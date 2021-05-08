إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا

2021-05-08 / 11:05 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مساء، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا.

وبحسب قناة “دبليو اس في ان”، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز “أفينتورا مول” في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام المحلية، مساء اليوم، إن حادث إطلاق نار وقع في مركز “أفينتورا مول” في مدينة أفينتورا بولاية فلوريدا.

وبحسب قناة “لوكال 10 نيوز”، يعمل عناصر الشرطة في مكان الحادث، ويجري البحث عن الشخص الذي أطلق النار.

وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.

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