الزاوية الكركرية تشارك في حملة تبرع بالدم بمدينة الناظور

2021-05-08 / 9:23 مساءً
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هبة بريس- الناظور

شهدت مدينة العروي ، مساء يوم الخميس 6 ماي 2021 عملية التبرع بالدم التي قامت بها الزاوية الكركرية، في إطار حملة التبرع بالدم التي ينظمها الهلال الاحمر المغربي بالناظور بالتنسيق مع إدارة مستشفى الحسني وبنك الدم.

وقد تبرع بالدم عدد جد مهم من الفقراء الكركريين المتجردين (القاطنين) بالزاوية الكركرية بمدينة العروي والذين ينتمون لجنسيات مختلفة من مغاربة وتونسيون وفرنسيون.

وقد مرت هذه العملية في ظروف جيدة جدا وقد لاقى الفقراء الكركريون ترحابا كبيرا ومعاملة مهنية راقية من طرف الطاقم الطبي والمساعد العامل بمركز تحاقن الدم بالمستشفى الحسني بمدينة الناضور.

وعند انتهاء هذه العملية الإنسانية والإيمانية رفعت أكف الضراعة الى العلي القدير عسى أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه راجين من الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن الأمة وان يحفظ البلاد والعباد، إنه على كل شيء قدير.


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تعليق واحد

  1. لا حول و لا قوة الا بالله، و حسبي الله و نعم الوكيل، زوايا التخلف و الجهل و تشويه الاسلام الحق برعاية وزارة الاوقاف و الشؤون اللا اسلامية

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