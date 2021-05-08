في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول الى المغرب

2021-05-08 / 8:57 مساءً
3
هبة بريس- الرباط

رفضت وزارة الزراعة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أمس الجمعة، تصدير شحنة مكونة من 270 عجلا إلى المغرب بدعوى اتباع المملكة طريقة “الذبح” التي تعتبر ضد حقوق الحيوان في نظر وزارة الزراعة الألمانية.

وقالت وزيرة الزراعة باربرا أوتي كينست في الولاية، أن رعاية الحيوانات تمثل أولوية قصوى، و”لهذا السبب لا يمكن نقل الأبقار الحوامل إلى المغرب” الذي يعتمد الذبح بدون تخدير.

ويأتي قرار وزارة الزراعة الألمانية في ولاية ساكسونيا السفلى، في سياق تصعيد دبلوماسي بين برلين والرباط ، عقب استدعاء الخارجية المغربية السفيرة زهور العلوي من برلين للتشاور؛ بسبب قضايا تتعلق بموقف برلين من ملف الصحراء المغربية، وقيام السلطات الالمانية بتسريب أسرار أمنية حساسة.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات كوفيد”

المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات…

2021-05-08 / 9:29 مساءً
Photo of 7 قتلى في انهياران ثلجيان بجبال الألب الفرنسية

7 قتلى في انهياران ثلجيان بجبال الألب الفرنسية

2021-05-08 / 7:15 مساءً
Photo of تخفيف قيود كورونا.. اليونان تعيد فتح شواطئها

تخفيف قيود كورونا.. اليونان تعيد فتح شواطئها

2021-05-08 / 6:20 مساءً
Photo of وكالة الفضاء الروسية تحسم الجدل حول مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني

وكالة الفضاء الروسية تحسم الجدل حول مكان وموعد سقوط…

2021-05-08 / 4:23 مساءً
Photo of اتحاد علماء المسلمين يدعو الدول العربية لحماية القدس والأقصى

اتحاد علماء المسلمين يدعو الدول العربية لحماية القدس والأقصى

2021-05-08 / 1:26 مساءً
Photo of بالتهليل والتكبير.. آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى

بالتهليل والتكبير.. آلاف الفلسطينيين يدخلون المسجد الأقصى

2021-05-08 / 12:05 مساءً
Photo of السودان : إعلان حالة الطوارئ بسبب توقعات بسقوط الصاروخ الصيني

السودان : إعلان حالة الطوارئ بسبب توقعات بسقوط الصاروخ…

2021-05-08 / 9:58 صباحًا
Photo of هربا من الصحافة.. طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار لليلة

هربا من الصحافة.. طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132…

2021-05-08 / 7:00 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة: ما يجري في الشيخ جراح قد يرقى إلى “جريمة حرب”

الأمم المتحدة: ما يجري في الشيخ جراح قد يرقى…

2021-05-07 / 11:45 مساءً
Photo of بكين تقلل من المخاوف بشأن مخاطر سقوط الصاروخ الصيني

بكين تقلل من المخاوف بشأن مخاطر سقوط الصاروخ الصيني

2021-05-07 / 9:32 مساءً

‫3 تعليقات

  3. ما خاصناش،غي ياكلوه.مؤحبا بكل سلعة الأصدقاء، صحاب اللون الرمادي ما عندنا ما نخلاو بيهم من ألمانيا و جبد.
    وكي قال بوش: إما معنا أو ضدنا، لغة النفاق ما يقبلهاش المغرب ملكا وشعبا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق