في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول الى المغرب

هبة بريس- الرباط

رفضت وزارة الزراعة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، أمس الجمعة، تصدير شحنة مكونة من 270 عجلا إلى المغرب بدعوى اتباع المملكة طريقة “الذبح” التي تعتبر ضد حقوق الحيوان في نظر وزارة الزراعة الألمانية.

وقالت وزيرة الزراعة باربرا أوتي كينست في الولاية، أن رعاية الحيوانات تمثل أولوية قصوى، و”لهذا السبب لا يمكن نقل الأبقار الحوامل إلى المغرب” الذي يعتمد الذبح بدون تخدير.

ويأتي قرار وزارة الزراعة الألمانية في ولاية ساكسونيا السفلى، في سياق تصعيد دبلوماسي بين برلين والرباط ، عقب استدعاء الخارجية المغربية السفيرة زهور العلوي من برلين للتشاور؛ بسبب قضايا تتعلق بموقف برلين من ملف الصحراء المغربية، وقيام السلطات الالمانية بتسريب أسرار أمنية حساسة.

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