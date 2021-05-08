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فاجعة.. مصرع ستة أشخاص في حادثة سير مأساوية بقلعة السراغنة

2021-05-08 / 8:20 مساءً
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هبة بريس-

أفادت السلطات المحلية لإقليم قلعة السراغنة بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، في حادثة سير وقعت مساء يومه السبت جراء اصطدام شاحنة لنقل السلع بمركبة نفعية، بالطريق الإقليمية رقم 2137 على مستوى جماعة ولاد بوعلي.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث جرى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات اللازمة.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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