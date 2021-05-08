شبهة اختطاف أستاذة تطيح بشابين بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة البروج وبتنسيق تام مع قائد سرية الدرك الملكي بسطات، تمكنت من تعقب وتوقيف شابين للاشتباه في محاولتهما اختطاف أستاذة تشتغل بإحدى المجموعات المدرسية التابعة للمديرية الاقليمية بسطات.

وكشفت مصادرنا عن معطيات أولية حول الواقعة والتي عاشها شارع محمد الخامس بمدينة البروج، حين قامت مجموعة شبابية من ساكنة المدينة بمطاردة شابين ومحاصرتهما على خلفية الاشتباه في محاولتهما اختطاف ” معلمة” على متن سيارة بالقرب من محطة الطاكسيات.

الواقعة التي ألقت بظلالها على الواقع التعليمي بمنطقة بني مسكين، عجلت بانتقال عناصر الدرك الملكي التي تمكنت من اعتقال المشتبه فيهما بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث تم التحقيق معهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ أفادت مصادرنا بأنه من المنتظر أن تتم إحالتهما على أنظار استئنافية سطات غدا الأحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0