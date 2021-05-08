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7 قتلى في انهياران ثلجيان بجبال الألب الفرنسية

2021-05-08 / 7:15 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي 7 أشخاص حتفهم اليوم السبت بانهيارين ثلجيين منفصلين في منطقة سافوا بجبال الألب الفرنسية، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت سلطات مقاطعة سافوا إن الانهيار الجليدي وقع وقت الظهيرة في منتجع فالوار للتزلج، مما أسفر عن مقتل 4 متنزهين تتراوح أعمارهم بين 42 و 76 عاما.

فيما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انهيار ثلجي ثان بعد ظهر اليوم في مونت بوري، وفقا لما ذكرته المقاطعة.

وحثت مقاطعة سافوا المجاورة لإيطاليا المتنزهين والمتزلجين على توخي الحذر الشديد، حيث “الطقس المعتدل الذي لوحظ في الوقت الحالي بعد تساقط الثلوج بغزارة الأسبوع الماضي يميل إلى إحداث انهيارات ثلجية”.

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