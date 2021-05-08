في ذكرى ميلاده … مشاهير يوجهون التهاني للأمير “مولاي الحسن

نجلاء مزيان : هبة بريس

تزامنا و ذكرى ميلاده الثامن عشر، حرص مجموعة من المشاهير على تقديم التهاني والتبريكات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصاحب السمو الملكي الأمير “مولاي الحسن”.

و في سياق متصل، نشر الفنان طارق البخاري صورة للأمير “مولاي الحسن” معلقا عليها: “عيد ميلاد سعيد صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن حفظكم الله ورعاكم سيدي و بارك في عمر والدكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

و بدوره الفنان سعد المجرد عايد الأمير “مولاي الحسن”، عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام حيث كتب : “اليوم عيد ميلادك صاحب السمو الملكي كل عام و انت بالف خير”.

و كذا الفنانة لطيفة رأفت كتبت : “بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أتقدم بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راجية من الله ان يحفظكم و يطيل في عمركم في هذه الأيام المباركة و ان يجعلكم فخرا و ذخرا لهذا الوطن الحبيب”.

و أيضا الفنانة أسماء لمنور حرصت على تقديم التهاني لسمو الأمير “مولاي الحسن” عبر تدوينة جاءت كالتالي:”عيد ميلاد سعيد لصاحب السمو الملكي مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشريفة حفظه الله ورعاه و سائر الأسرة العلوية الشريفة”.

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