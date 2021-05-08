بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص الى الصحراء المغربية

هبة بريس- الرباط

كشف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أثناء عرضه خطته لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، أمام الدول الأعضاء،(كشف) أنه رشح 12 شخصية لشغل منصب المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، والتي يبدو أنها لم تحظ بموافقة الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل.

ونقلت وكالة أنباء دولية ، أن غوتيريس طرح على “الأطراف المعنية أسماء 12 مرشحا لمنصب مبعوثي الشخصي إلى الإقليم، منذ استقالة المبعوث الأخير هورست كوهلر، في ماي 2019”، موضحا أن “عدم وجود مبعوث شخصي لإقليم الصحراء حتى الآن، ليس نتيجة نقص المحاولة من جانبي”، وذلك في محاولة لرمي مسؤولية التأخر الحاصل في تعيين مبعوث جديد للصحراء على أطراف النزاع المفتعل.

وكان آخر مبعوث أممي للصحراء المغربية هو الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي استقال في ماي 2019 رسمياً لدواعٍ صحيّة.

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