انطونيو غوتيريس

بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص الى الصحراء المغربية

2021-05-08 / 6:50 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

كشف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أثناء عرضه خطته لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، أمام الدول الأعضاء،(كشف) أنه رشح 12 شخصية لشغل منصب المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، والتي يبدو أنها لم تحظ بموافقة الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل.

ونقلت وكالة أنباء دولية ، أن غوتيريس طرح على “الأطراف المعنية أسماء 12 مرشحا لمنصب مبعوثي الشخصي إلى الإقليم، منذ استقالة المبعوث الأخير هورست كوهلر، في ماي 2019”، موضحا أن “عدم وجود مبعوث شخصي لإقليم الصحراء حتى الآن، ليس نتيجة نقص المحاولة من جانبي”، وذلك في محاولة لرمي مسؤولية التأخر الحاصل في تعيين مبعوث جديد للصحراء على أطراف النزاع المفتعل.

وكان آخر مبعوث أممي للصحراء المغربية هو الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي استقال في ماي 2019 رسمياً لدواعٍ صحيّة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

2021-05-08 / 5:59 مساءً
Photo of “إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

“إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

2021-05-08 / 5:13 مساءً
Photo of الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

2021-05-08 / 4:45 مساءً
Photo of المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

2021-05-08 / 9:50 صباحًا
Photo of تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

2021-05-08 / 9:38 صباحًا
Photo of المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا

المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا

2021-05-08 / 8:36 صباحًا
Photo of الخارجية المغربية : تذرع اسبانيا بالاعتبارات الإنسانية لاستقبال “غالي” لا يبرر موقفها السلبي

الخارجية المغربية : تذرع اسبانيا بالاعتبارات الإنسانية لاستقبال “غالي”…

2021-05-08 / 2:11 صباحًا
Photo of معهد ..استقبال ” غالي “من قبل اسبانيا يشكل “خروجا عن الأعراف الدبلوماسية”

معهد ..استقبال ” غالي “من قبل اسبانيا يشكل “خروجا…

2021-05-07 / 10:51 مساءً
Photo of الخارجية الكويتية : المغرب والكويت عازمان على تعظيم القواسم المفيدة

الخارجية الكويتية : المغرب والكويت عازمان على تعظيم القواسم…

2021-05-07 / 10:32 مساءً
Photo of خبير سياسي حول الصحراء : الرباط تنتقل إلى السرعة القصوى مع حلفائها

خبير سياسي حول الصحراء : الرباط تنتقل إلى السرعة…

2021-05-07 / 7:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق