مغربيان يفوزان بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن

2021-05-08 / 6:03 مساءً
0
هبة بريس-

فاز المقرئان المغربيان حمزة وراش وعمر أقسقوس ، على التوالي بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة ، التي نظتمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالدوحة .

وأعلنت المؤسسة العامة في بيان لها اليوم السبت عن أسماء الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة التي نظمت عن بعد تحت شعار”زينوا القرآن بأصواتكم” ، إذ فاز بالمركز الأول المقرئ عبد الله داود محمد من تنزانيا، فيما حل في المركز الثاني المقرئ علاء الدين حمزه مغازي حنطور من مصر في حين كان المركز الرابع من نصيب المقرئ محمد هاشم محمد بلير من تركيا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المجلس العلمي الاعلى يعلن مقدار زكاة الفطر

المجلس العلمي الاعلى يعلن مقدار زكاة الفطر

2021-05-05 / 9:40 مساءً
Photo of المغرب يتصدر البلدان المتأهلة لنهائيات مسابقة دولية لتلاوة القرآن الكريم

المغرب يتصدر البلدان المتأهلة لنهائيات مسابقة دولية لتلاوة القرآن…

2021-05-03 / 1:11 مساءً
Photo of مؤسسة محمد السادس: طبع 828 ألف نسخة من المصحف المحمدي سنة 2020

مؤسسة محمد السادس: طبع 828 ألف نسخة من المصحف…

2021-04-21 / 7:00 صباحًا
Photo of بعد اشعاعه المتميز ..أين اختفى برنامج ” إبداعات مالكية ” ؟

بعد اشعاعه المتميز ..أين اختفى برنامج ” إبداعات مالكية…

2021-04-14 / 10:51 مساءً
Photo of الأربعاء 14 أبريل أول أيام رمضان بالمغرب

الأربعاء 14 أبريل أول أيام رمضان بالمغرب

2021-04-12 / 8:00 مساءً
Photo of مغاربة يطالبون من الحكومة السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان ( فيديو )

مغاربة يطالبون من الحكومة السماح بإقامة صلاة التراويح خلال…

2021-03-23 / 10:08 مساءً
Photo of السعودية تلزم الراغبين في الحج بأخذ لقاح كورونا

السعودية تلزم الراغبين في الحج بأخذ لقاح كورونا

2021-03-19 / 10:35 صباحًا
Photo of سفير : الإسلام الوسطي الذي يدعو إليه المغرب درع ضد التطرف

سفير : الإسلام الوسطي الذي يدعو إليه المغرب درع…

2021-03-17 / 8:57 مساءً
Photo of الأوقاف تستعد لتغييرات جذرية في مختلف المؤسسات التابعة لها

الأوقاف تستعد لتغييرات جذرية في مختلف المؤسسات التابعة لها

2021-03-16 / 2:24 مساءً
Photo of الأوقاف تُعلن الاثنين أول أيام شعبان 1442

الأوقاف تُعلن الاثنين أول أيام شعبان 1442

2021-03-13 / 9:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق