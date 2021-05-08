مغربيان يفوزان بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن

هبة بريس-

فاز المقرئان المغربيان حمزة وراش وعمر أقسقوس ، على التوالي بالمركزين الثالث والخامس لجائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة ، التي نظتمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالدوحة .

وأعلنت المؤسسة العامة في بيان لها اليوم السبت عن أسماء الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذه المسابقة التي نظمت عن بعد تحت شعار”زينوا القرآن بأصواتكم” ، إذ فاز بالمركز الأول المقرئ عبد الله داود محمد من تنزانيا، فيما حل في المركز الثاني المقرئ علاء الدين حمزه مغازي حنطور من مصر في حين كان المركز الرابع من نصيب المقرئ محمد هاشم محمد بلير من تركيا .

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