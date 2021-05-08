تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

هبة بريس- الرباط

كشفت فضيحة إدخال زعيم مرتزقة البوليساريو الى اسبانيا بهوية مزورة تحمل لقب “محمد بنبطوش”، مدى إخفاق جهاز المخابرات الجزائري الذي أُحرج داخليا وخارجيا، الأمر الذي أثار غضب مدير الجهاز نورالدين مقري، المعين حديثا، ودفعه الى فتح تحقيق حول الثغرة التي تسببت في كشف ملف العميل “بنبطوش” المعررف باسم ابراهيم غالي.

اللواء الملقب ب”محفوظ البوليزاريو” في حالة غضب شديد خصوصا وأنه فشل في أول اختبار بعد تعيينه مؤخرا خلفا اللواء بوزيت ، مادفع بعدد من المتتبعين للشأن الداخلي بالجزائر الى طرح فرضية إقالة مقري في ظل حالة الصراعةالتي تعيشها الجزائر على مواقع المسؤولية.

وبحسب تسريبات من الداخل الجزائري فان حكومة مدريد طلبت عن طريق سفيرها في الجزائر بإرسال طائرة لإعادة زعيم البوليساريو الى مستشفى عين النعجة كون وضعيته القانونية في حال وفاته ستشكل مشكلة حقيقية للدولة الإسبانية.

في حين يستعد النظام الجزائري بعد التخلص من “إبراهيم غالي”، وتعويضه بزعيم جديد مقرب من حاكم الجزائر الجديد شنقريحة، بعدما أصبح ‘غالي’ مطلوباً للعدالة الأوربية، ويعاني مرض السرطان القاتل.

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