وزارة “أمزازي” تصدر دليل المترشح لامتحانات الباكلوريا برسم دورة 2021

هبة بريس-

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، عن إصدار دليل المترشح لامتحانات الباكلوريا برسم دورة 2021.

وتابعت الوزارة في بلاغ، أن هذا الدليل متوفر على البريد الإلكتروني للمرتشحين CodeMassar@taalim.ma، موضحة أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المترشحين وتأطير مجهوداتهم للإعداد الناجع لاجتياز هذه الامتحانات، وإطلاعهم على الجوانب القانونية والتنظيمية وعلى المستجدات الخاصة بامتحانات البكالوريا لدورة 2021، وإلى تقديم توجيهات وتدابير وقائية لتفادي الإصابة بفيروس (كوفيد-19) أثناء إجراء الاختبارات.

وذكرت بأن الولوج إلى البريد الإلكتروني للمترشح يتم من خلال إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار (Code MASSAR)، عبر البوابة الالكترونية www.taalim.ma، وذلك بإدخال حساب CodeMassar@taalim.ma والقن السري الخاص به. وفي حالة عدم توفر التلميذ على القن السري أو نسيانه فيمكنه الولوج إلى الخدمة الإلكترونية “نسيت كلمة المرور؟ ” بفضاء المتمدرس أو من خلال الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve

وحث البلاغ على تغيير القن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى البريد الإلكتروني الشخصي، وذلك لضمان تأمين استعماله مستقبلا للحصول على المعلومات أو في مرحلة الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا دورة 2021.

وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أنه تم وضع عنوان إلكتروني infobac@taalim.ma رهن إشارة جميع المترشحين لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن هذه الامتحانات.

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