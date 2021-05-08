انتحلت صفة شرطية وابتزت أصحاب محلات.. توقيف قاصر بالبيضاء

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 7 ماي الجاري، فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في الابتزاز.

وكانت المشتبه فيها قد انتحلت صفة موظفة شرطة، لابتزاز مسيري ثلاثة محلات تجارية في مبالغ مالية بدعوى خرقهم لأحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفها وهي في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وحيازة مبلغ مالي متحصل من عمليات الابتزاز المرتكبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتها على العدالة يوم أمس الجمعة.

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