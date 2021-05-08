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الكاف يكشف سبب تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

2021-05-08 / 3:50 مساءً
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هبة بريس

أوضحت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) الاسباب الرئيسيه التي دعت الى تأجيل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ، ابتدءا من شتنبر القادم .

وأكدت الكاف أن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل هو ان معظم الدول الافريقية المشاركة في التصفيات لها ملاعب غير مؤهلة لوجيستيكيا لاحتظان اي نشاط كروي ، وليس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

للإشارة إلى أن لجنة الطوارئ الكاف توصلت لاتفاق مع الفيفا لتأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 و التي ستبدأ شهر شتنبر القادم إلى غاية نونبر 2021 .

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