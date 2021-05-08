الكاف يكشف سبب تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

هبة بريس

أوضحت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) الاسباب الرئيسيه التي دعت الى تأجيل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ، ابتدءا من شتنبر القادم .

وأكدت الكاف أن السبب الرئيسي وراء هذا التأجيل هو ان معظم الدول الافريقية المشاركة في التصفيات لها ملاعب غير مؤهلة لوجيستيكيا لاحتظان اي نشاط كروي ، وليس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

للإشارة إلى أن لجنة الطوارئ الكاف توصلت لاتفاق مع الفيفا لتأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 و التي ستبدأ شهر شتنبر القادم إلى غاية نونبر 2021 .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0