المهدية.. توقيف شخص متلبسا بترويج مخدرات

2021-05-08 / 2:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 7 ماي الجاري، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتعريضهم للعنف.

وكانت دورية لدراجيي الشرطة قد ضبطت المشتبه فيه بحي “بئر الرامي” بمنطقة المهدية، وهو في حالة تلبس بحيازة المخدرات وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية عن طريق عدم ارتداء الكمامة الواقية، وذلك قبل أن يبدي مقاومة عنيفة ويعرّض عناصر الأمن الوطني لاعتداء جسدي، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الجمعة.

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