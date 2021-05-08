صورة تعبيرية

بدءا من اليوم.. شروط جديدة لدخول المغاربة العالقين بالخارج

2021-05-08 / 1:47 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، عن شروط جديدة لدخول المغاربة العالقين بالخارج، ابتداء من يومه السبت 7 ماي.

وحسب دورية للمديرية العامة للطيران المدني، فيتوجب على المغاربة الراغبين في العودة لأرض الوطن، تقديم تصريح بالشرف، والإدلاء بفحص PCR قبل 48 ساعة على دخولهم المملكة.

كما يشترط على الراغبين في دخول التراب المغربي، تقديم رخصة مغادرة التراب الوطني مسلمة من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حجز فندقي

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 348 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 348 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-05-08 / 5:02 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-08 / 4:58 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-08 / 4:50 مساءً
Photo of انتحلت صفة شرطية وابتزت أصحاب محلات.. توقيف قاصر بالبيضاء

انتحلت صفة شرطية وابتزت أصحاب محلات.. توقيف قاصر بالبيضاء

2021-05-08 / 4:08 مساءً
Photo of في مقدمتها اللحوم.. حجز 235 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بالداخلة

في مقدمتها اللحوم.. حجز 235 كلغ من المواد الغذائية…

2021-05-08 / 11:46 صباحًا
Photo of توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل المواطنين ما بين 50 و55 سنة

توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل المواطنين ما بين…

2021-05-08 / 11:28 صباحًا
Photo of الشرطة القضائية تحقق في “تعرض شخص للاحتجاز والعنف” من طرف أمن زاكورة

الشرطة القضائية تحقق في “تعرض شخص للاحتجاز والعنف” من…

2021-05-08 / 10:10 صباحًا
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-05-08 / 9:30 صباحًا
Photo of الناظور : البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب المخدرات

الناظور : البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب المخدرات

2021-05-08 / 8:00 صباحًا
Photo of حجز طائرة “درون” محملة بالحشيش بالفنيدق

حجز طائرة “درون” محملة بالحشيش بالفنيدق

2021-05-07 / 11:36 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق