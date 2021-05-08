بدءا من اليوم.. شروط جديدة لدخول المغاربة العالقين بالخارج

هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، عن شروط جديدة لدخول المغاربة العالقين بالخارج، ابتداء من يومه السبت 7 ماي.

وحسب دورية للمديرية العامة للطيران المدني، فيتوجب على المغاربة الراغبين في العودة لأرض الوطن، تقديم تصريح بالشرف، والإدلاء بفحص PCR قبل 48 ساعة على دخولهم المملكة.

كما يشترط على الراغبين في دخول التراب المغربي، تقديم رخصة مغادرة التراب الوطني مسلمة من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حجز فندقي

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