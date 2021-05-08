عبد الواحد لفتيت

تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

2021-05-08 / 9:38 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في إطر تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف خليفة قائد بعمالة مراكش.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد جاء قرار التوقيف على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالإشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

هذا وسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسب في حق المعني بالأمر على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية. وفق المصدر ذاته

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تعليق واحد

  1. يجب ايضا تفعيل اجراءات المتابعة في حق كل رؤساء الجماعات الترابية و اعضاءها الذين تبث في حقهم الإخلال بأمانة تسيير الشأن العام في جماعاتهم و الذين قاموا بتحديث الثروات على حساب تنمية هذه الأخيرة، بدءا يمنعهم من اي ترشح مستقبلي
    لأي هيءة منتخبة كانت .هذا اقل ما يجب فعله اذا اردتم فعلا إعطاء إشارات إيجابية عن مصير الانتخابات المقبلة.

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