المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا
الحبيب المالكي

المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا

2021-05-08 / 8:36 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

أشاد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الجمعة، بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الرواندي السيد بول كاغامي.

وذكر السيد المالكي، في كلمه له خلال تظاهرة نظمتها سفارة رواندا بالرباط تخليدا للذكرى السابعة والعشرين للإبادة الجماعية المرتكبة ضد التوتسي عام 1994 برواندا، بمتانة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الرواندية، وكذا الدينامية التي تعرفها هذه الشراكة، حيث تبادل كل من جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الرواندية السيد بول كاغامي زيارات تميزت بتطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب – جنوب.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أكد السيد المالكي أن قائدي البلدين يتقاسمان الرؤية الاستراتيجية ذاتها المتمثلة في تنمية القارة الإفريقية والثقة في قدراتها، مشيرا إلى أن إحداث منطقة التبادل الحر الإفريقي تم تحت رئاسة رواندا خلال القمة العاشرة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

وعلى الصعيد البرلماني، ثمن رئيس مجلس النواب علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مذكرا بزيارة رئيسة مجلس النواب الرواندي للمملكة سنة 2018، ومشيدا بالدينامية المتصاعدة للتعاون البرلماني بين البلدين.

من جهة أخرى، توقف السيد المالكي عند ذكرى الإبادة الجماعية المرتكبة ضد التوتسي عام 1994 بجمهورية رواندا، لافتا إلى أن ” هذه الجرائم تعتبر من أفظع عمليات الإبادة الجماعية التي عرفها القرن الماضي، ليس لثقل الخسائر البشرية فحسب بل لضربه وحدة الروانديين وقواعد العيش المشترك والتعايش “، معربا عن ” التضامن والمواساة لعائلات الضحايا وللشعب الرواندي المكافح لإرساء ثقافة حقوق الانسان في مسيرته نحو التنمية والتقدم “.

وسجل أن ” هذه الذكرى تؤكد بالملموس على أن قيم العيش المشترك واحترام الآخر والتسامح والتضامن تعتبر مكاسب للحضارة الإنسانية في مجابهتها للتطرف والوحشية التي تنم عن انتشار الأفكار الظلامية “، متوقفا عند الدروس المستخلصة من هذه التجربة حيث دعا إلى ” التصدي بكل عزم لدعاة خطاب الكراهية الذي يؤجج الصراعات العرقية والاثنية والدينية “.

وأثنى رئيس مجلس النواب على مجهودات رئيس الجمهورية الرواندية السيد بول كاغامي ” الذي حققت قيادته مصالحة وطنية ووحدة بين مكونات الشعب الرواندي، وساهمت في بناء دولة رواندية تنطلق من ماضيها لبناء معالم المستقبل “، معبرا عن تقديره للعمل الجبار الذي قامت به رواندا لحفظ ذاكرة هذه المحطة الأليمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

2021-05-08 / 9:50 صباحًا
Photo of تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

2021-05-08 / 9:38 صباحًا
Photo of الخارجية المغربية : تذرع اسبانيا بالاعتبارات الإنسانية لاستقبال “غالي” لا يبرر موقفها السلبي

الخارجية المغربية : تذرع اسبانيا بالاعتبارات الإنسانية لاستقبال “غالي”…

2021-05-08 / 2:11 صباحًا
Photo of معهد ..استقبال ” غالي “من قبل اسبانيا يشكل “خروجا عن الأعراف الدبلوماسية”

معهد ..استقبال ” غالي “من قبل اسبانيا يشكل “خروجا…

2021-05-07 / 10:51 مساءً
Photo of الخارجية الكويتية : المغرب والكويت عازمان على تعظيم القواسم المفيدة

الخارجية الكويتية : المغرب والكويت عازمان على تعظيم القواسم…

2021-05-07 / 10:32 مساءً
Photo of خبير سياسي حول الصحراء : الرباط تنتقل إلى السرعة القصوى مع حلفائها

خبير سياسي حول الصحراء : الرباط تنتقل إلى السرعة…

2021-05-07 / 7:21 مساءً
Photo of الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي والأخير يسلمه رسالة للملك

الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي والأخير يسلمه…

2021-05-07 / 4:54 مساءً
Photo of الملك عن الداه الأغضف: “كان متشبعا بروح وطنية صادقة وغيرة شديدة على ثوابت الأمة ومقدساتها”

الملك عن الداه الأغضف: “كان متشبعا بروح وطنية صادقة…

2021-05-07 / 4:03 مساءً
Photo of ألمانيا: “تفاجأنا من قرار استدعاء السفيرة ونبذل جهودا بناءة لحل الأزمة مع المغرب”

ألمانيا: “تفاجأنا من قرار استدعاء السفيرة ونبذل جهودا بناءة…

2021-05-07 / 3:25 مساءً
Photo of عزل رئيس الجماعة الترابية “الريش” المنتمي للبيجيدي من مهامه و4 من نوابه

عزل رئيس الجماعة الترابية “الريش” المنتمي للبيجيدي من مهامه…

2021-05-07 / 1:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق