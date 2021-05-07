"تنسيقية المناطق الأصلية للكيف" تتبرأ من تصريحات المحرشي

هبة بريس- مكتب طنجة

نفت تنسيقية “المناطق الأصلية للكيف” بشكل قاطع تهمة التوظيف السياسي لملف “تقنين زراعة الكيف” التي وجهها كل من المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، وتنسيقيته المفضلة إليه، حسبما جاء في البيان الذي صدر في هذا الشأن.

وجاء في بيان لتنسيقية “المناطق الأصلية للكيف” أنها إطار مستقل، ولا تربطها أي علاقة تنظيمية بأي شكل مع الأشكال مع أي توجه أو تنظيم سياسي، وهي تتكون من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، على اختلاف المشارب والتوجهات، دون أي اقصاء أو تمييز، أو هيمنة لأي طرف.

واستنكرت التنسيقية تهمة التوظيف السياسي التي وجهها العربي المحرشي لتنسيقة “المناطق الأصلية للكيف”، وهو المنتخب عن حزب سياسي، سبق له أن جعل الكيف شعارا له في عدد من الحملات الانتخابية، مشيرة الى أن التنسيقية التي تم تأسيسها سنة 2014، والتي قام العربي المحرشي بالترويج المباشر لها في تصريحاته، لم تظهر إلا في مناسبات جد قليلة، كان أبرزها مطالبتها ب”الحكم الذاتي لمناطق زراعة الكيف والشمال التاريخي” حسب اتفاقية 1904 التي عقدها المغرب مع القوى الإستعمارية.

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