كيف تمول شركة “طوطال” المجلس الحاكم في بورما لقتل المسلمين

هبة بريس ـ الرباط

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريراً حول وثائق مسرّبة تُظهِر إسهام شركة الغاز الفرنسية “توتال” في دعم النظام العسكري في ميانمار، عبر تحويل أموال من عوائد مبيعات الغاز للنخبة العسكرية الحاكمة عبر حسابات خارجية، بدلاً من الحسابات الحكومية.

وأشارت الصحيفة استناداً إلى وثائق مسرّبة إلى أن حقل غاز “ياندا” الذي تصل إمدادته إلى الأسواق المحلية في ميانمار وتايلاند والذي تُعد “توتال” إحدى أكبر المشاركين فيه، يحوّل عائداته إلى شركة الغاز والنفط الميانمارية (MOGE) التي يديرها عسكريون حاليون ومتقاعدون في البلاد.

وتُمثّل عوائد النفط والغاز أهم مصادر الدخل للجيش الذي انقلب على السلطة المنتخبة في ميانمار مطلع فبراير الماضي، قبل أن يتبع ذلك موجة واسعة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

فضلاً عن ذلك، قال موظفو “توتال” المحليون إنهم مُنِعوا من المشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات المنددة بالانقلاب العسكري، أو عرقلة العمل في حقل الغاز، موضحين أن مسؤولي الشركة وجّهوا إليهم تحذيرات صريحة بعدم “المشاركة في المظاهرات”، وتهديدات بأنهم “سيدفعون ثمن ذلك”.

ووفقاً للوثائق، فإن شركة الغاز والنفط الميانمارية (MOGE) بشراكتها مع “توتال”، حققت مكاسب قيمتها 523 مليون دولار من عوائد إمدادات الغاز من حقل “ياندا” إلى تايلاند، مقابل مصروفات قيمتها 11 مليون دولار.

وأضاف تقرير “لوموند” أنه في عام 1994 عندما انطلق مشروع الغاز، سجّل المساهمون في خط الأنابيب بالشركة القابضة MGTC اعتماداتهم، في الملاذ الضريبي لشمال الأطلسي في أرخبيل برمودا الذي يتبع المملكة المتحدة بوصفه أحد أقاليم ما وراء البحار.

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