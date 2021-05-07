“العدالة والتنمية” يطلق حملة تبرع لدعم المقدسيين

هبة بريس ـ الرباط

أعلن أمين عام “حزب العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، الجمعة، عن حملة تبرع من أجل دعم سكان القدس ودفاعهم عن المدينة المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة للعثماني، تزامنًا مع تصاعد التوتر في القدس بين الفلسطينيين والمستوطنين المدعومين من قوات الأمن.

ودعا العثماني إلى “ضرورة التبرع لوكالة بيت مال القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي/مقرها الرباط)، من أجل المساهمة في دعم المقدسيين”.

وأضاف: “دعما لصمود المقدسيين ولدفاعهم عن القدس الشريف بدأ حزب العدالة والتنمية حملة لتبرع أعضائه لصندوق وكالة بيت مال القدس لفائدة عدد من المشاريع الصحية والاجتماعية”.

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