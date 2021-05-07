حزب “العدالة والتنمية” يطلق حملة تبرع لدعم المقدسيين
سعد الدين العثماني

“العدالة والتنمية” يطلق حملة تبرع لدعم المقدسيين

2021-05-07 / 5:29 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن أمين عام “حزب العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، الجمعة، عن حملة تبرع من أجل دعم سكان القدس ودفاعهم عن المدينة المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة للعثماني، تزامنًا مع تصاعد التوتر في القدس بين الفلسطينيين والمستوطنين المدعومين من قوات الأمن.

ودعا العثماني إلى “ضرورة التبرع لوكالة بيت مال القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي/مقرها الرباط)، من أجل المساهمة في دعم المقدسيين”.

وأضاف: “دعما لصمود المقدسيين ولدفاعهم عن القدس الشريف بدأ حزب العدالة والتنمية حملة لتبرع أعضائه لصندوق وكالة بيت مال القدس لفائدة عدد من المشاريع الصحية والاجتماعية”.

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‫3 تعليقات

  1. على الشعب المغربي الحر طرد هذا الحزب المنافق الكذاب المخادع الماكر
    حزب العدالة والتنمية حزب ذو وجهين الذي يسعى لجمع تبرعات للمقدسيين بفلسطين بينما أبناء وبنات شعبه يعانون الفقر والبطالة ولايتوفرون لا على مدارس ولا مصحات للعلاج أو مستشفيات لتطبيب أو طرقات معبدة.
    هذا الحزب المنافق الكذاب المخادع الماكر يجب طرهم في الإنتخابات المقبلة بأي وجه كان.
    كمواطن مغربي حر وشريف أقولها بكل صراحة وبصدق يجب على الشعب المغربي الحر طرد حزب العدالة والتنمية.
    لأنه حزب المنافقين والكذابين.
    قال لك يسعى لمساعدة المقدسيين.
    قبح الله سعيكم يا حزب العدالة والتنمية المنافق المحض.

  2. على الشعب المغربي بأسره طرد حزب العدالة والتنمية حزب المنافقين والكذابين والمخادعين.
    قال لك باغي يجمع تبرعات المقدسيين كنا نأمل تقوم بهذه المبادرة لأبناء وبنات وطنك لعايشين مقهورين لا عمل ولا مستشفيات ومدارس رولا طرقات معبدة أو شركات يشتغلون بها.
    أقسم بالله عزوجل لا حياة المقدسيين أفضل مليون مرة من حياة أبناء وبنات وطنك أيها الخائن لوطنه.
    كفاكم نفاقآ وكذبآ وتضليلآ يا حزب المنافقين والكذابيين لقد كشف الله خبثكم.
    8 سنوات يا سي سعد الدين العثماني وأنت وزير الحكومة المغربية شو قدمت لبلدك وأبناء وبنات وطنك.
    يا خونة الوطن.

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