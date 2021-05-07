غوتيريش: على الدول الكبرى منع الانزلاق إلى حرب باردة جديدة

هبةبريس ـ وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الكبرى إلى بذل ما في وسعها من الجهود لمنع اندلاع حرب باردة “من نوع جديد”.

ونقلت وكالة “تاس” عن غوتيريش قوله اليوم الجمعة: “لقد حذرت من مخاطر انقسام جيوستراتيجي جديد وحدوث خلل في العلاقات بين القوى الكبرى. وذلك من شأنه أن يقود إلى تعقيد هائل للتعاون الدولي ونحن أحوج ما نكون إليه.. علينا تفادي نوع جديد من الحرب الباردة بأي ثمن كان”.

وفي وقت سابق أعلن دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عادت خلال السنوات القليلة الماضية إلى عهد الحرب الباردة، مشيرا إلى أن العقوبات والمواجهة تجعل من الاضطراب في العالم، حالة مستمرة

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