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فرقة مكافحة العصابات تعتقل المتورطين في سرقة سيارة بطنجة

2021-05-07 / 4:57 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

نجحت فرقة الاستعلام الجنائي وبتنسيق محكم مع فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بطنجة ، من الوصول الى المتورطين في سرقة سيارة بطريبة ماكرة عن طريق النصب والاحتيال.

وبحسب مصدر أمني فقد تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 وخمسة وأربعون سنة تم توقيفهم بعد استدراجهم في كمين أمني من طرفي العناصر الامنية على مستوى حي طنجة البالية حيث كانوا يستعدون لبيع السيارة المسروقة التي أوهموا صاحبها بعد إعلانه عن بيعها في موقع التواصل الاجتماعي و قدموا له هويات مزورة لانجاز عقد البيع و غافلوه و فروا بالسيارة الى وجهك مجهولة .

وقد تم استرجاع السيارة المسروقة والاحتفاض بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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