الأمير مولاي رشيد

الأمير مولاي رشيد يستقبل وزير الخارجية الكويتي والأخير يسلمه رسالة للملك

2021-05-07 / 4:54 مساءً
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هبة بريس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الجمعة بالرباط، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي سلم لسموه رسالة من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وعن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت بالمغرب السيد عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، ومدير شؤون مكتب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

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