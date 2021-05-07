صورة تعبيرية

المالية حليمة سيسي تدخل المغرب للتاريخ بولادة 9 توائم

2021-05-07 / 4:49 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أدخلت الشابة المالية حليمة سيسي، المغرب، للتاريخ بولادتها ل9 توائم بأحد المستشفيات بالمملكة.

وأنجبت حليمة البالغة من العمر 25 سنة، 9 توائم في عملية قيصرية تعد الأولى من نوعها ، بعد عملية إنجاب أمريكية من أصل لنناني نادية سليمان ل8 توائم سنة 2009.

وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي، لوكالة فرانس برس أن “الأم والرضع بخير حتى الآن”، وأضافت أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

وتقدمت سيبي بالتهنئة إلى “الفريقين الطبيين في مالي والمغرب ، اللذين تكمن مهنيتهما في النتيجة السعيدة لهذا الحمل”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مقدمتها اللحوم.. حجز 235 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بالداخلة

في مقدمتها اللحوم.. حجز 235 كلغ من المواد الغذائية…

2021-05-08 / 11:46 صباحًا
Photo of توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل المواطنين ما بين 50 و55 سنة

توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل المواطنين ما بين…

2021-05-08 / 11:28 صباحًا
Photo of الشرطة القضائية تحقق في “تعرض شخص للاحتجاز والعنف” من طرف أمن زاكورة

الشرطة القضائية تحقق في “تعرض شخص للاحتجاز والعنف” من…

2021-05-08 / 10:10 صباحًا
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-05-08 / 9:30 صباحًا
Photo of الناظور : البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب المخدرات

الناظور : البحرية الملكية تحبط عملية لتهريب المخدرات

2021-05-08 / 8:00 صباحًا
Photo of حجز طائرة “درون” محملة بالحشيش بالفنيدق

حجز طائرة “درون” محملة بالحشيش بالفنيدق

2021-05-07 / 11:36 مساءً
Photo of الحكومة تتدارس قرار إستئناق الأعراس والحفلات بعد رمضان

الحكومة تتدارس قرار إستئناق الأعراس والحفلات بعد رمضان

2021-05-07 / 11:05 مساءً
Photo of برلمانية تسائل ”لفتيت“ عن مآل المقبرة الكبيرة للرباط

برلمانية تسائل ”لفتيت“ عن مآل المقبرة الكبيرة للرباط

2021-05-07 / 10:22 مساءً
Photo of مقطع فيديو يظهر سيارة تتعرض للسرقة يتسبب في اعتقال قاصر

مقطع فيديو يظهر سيارة تتعرض للسرقة يتسبب في اعتقال…

2021-05-07 / 10:05 مساءً
Photo of فعاليات حقوقية إسبانية تندد بموقف مدريد في قضية “غالي”

فعاليات حقوقية إسبانية تندد بموقف مدريد في قضية “غالي”

2021-05-07 / 9:11 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق