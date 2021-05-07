المالية حليمة سيسي تدخل المغرب للتاريخ بولادة 9 توائم

هبة بريس - الرباط

أدخلت الشابة المالية حليمة سيسي، المغرب، للتاريخ بولادتها ل9 توائم بأحد المستشفيات بالمملكة.

وأنجبت حليمة البالغة من العمر 25 سنة، 9 توائم في عملية قيصرية تعد الأولى من نوعها ، بعد عملية إنجاب أمريكية من أصل لنناني نادية سليمان ل8 توائم سنة 2009.

وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي، لوكالة فرانس برس أن “الأم والرضع بخير حتى الآن”، وأضافت أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

وتقدمت سيبي بالتهنئة إلى “الفريقين الطبيين في مالي والمغرب ، اللذين تكمن مهنيتهما في النتيجة السعيدة لهذا الحمل”.

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