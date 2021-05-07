صورة تعبيرية

المالية حليمة سيسي تدخل المغرب للتاريخ بولادة 9 توائم

2021-05-07 / 4:49 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أدخلت الشابة المالية حليمة سيسي، المغرب، للتاريخ بولادتها ل9 توائم بأحد المستشفيات بالمملكة.

وأنجبت حليمة البالغة من العمر 25 سنة، 9 توائم في عملية قيصرية تعد الأولى من نوعها ، بعد عملية إنجاب أمريكية من أصل لنناني نادية سليمان ل8 توائم سنة 2009.

وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي، لوكالة فرانس برس أن “الأم والرضع بخير حتى الآن”، وأضافت أنه من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في غضون عدة أسابيع.

وتقدمت سيبي بالتهنئة إلى “الفريقين الطبيين في مالي والمغرب ، اللذين تكمن مهنيتهما في النتيجة السعيدة لهذا الحمل”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرقة مكافحة العصابات تعتقل المتورطين في سرقة سيارة بطنجة

فرقة مكافحة العصابات تعتقل المتورطين في سرقة سيارة بطنجة

2021-05-07 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-07 / 4:34 مساءً
Photo of تسجيل 275 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 275 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-07 / 4:31 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-07 / 4:26 مساءً
Photo of السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة خلال فترة عيد الفطر

السماح للسجناء بتلقي قفة المؤونة خلال فترة عيد الفطر

2021-05-07 / 2:15 مساءً
Photo of مجلس بوعياش: معالجة 2536 شكاية خلال سنة 2020

مجلس بوعياش: معالجة 2536 شكاية خلال سنة 2020

2021-05-07 / 1:07 مساءً
Photo of الداخلية تذكر: يمنع تجاوز 10 أشخاص في مراسم الدفن والجنائز ممنوعة

الداخلية تذكر: يمنع تجاوز 10 أشخاص في مراسم الدفن…

2021-05-07 / 12:23 مساءً
Photo of صفرو.. انقطاع مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين أدرج وإغرزان

صفرو.. انقطاع مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين أدرج…

2021-05-07 / 10:26 صباحًا
Photo of طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-05-07 / 9:39 صباحًا
Photo of مكناس.. توقيف شقيقين تورطا في سرقة وكالات لتحويل الاموال

مكناس.. توقيف شقيقين تورطا في سرقة وكالات لتحويل الاموال

2021-05-07 / 8:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق