ابراهيم غالي

استدعاء زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني في 1 يونيو

2021-05-07 / 3:56 مساءً
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هبة بريس

أعلن متحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا اليوم الجمعة، أن زعيم انفصاليي البوليساريو ابراهيم غالي الذي نُقل للعلاج في البلاد بهوية مزورة، استدعي للمثول في الأول من يونيو أمام القضاء الإسباني.

وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدريد مقرا لها إن إبراهيم غالي “استدعي للمثول في الأول من يونيو”.

ومن المنتظر الاستماع إلى غالي بخصوص شكوى الاختطاف والتعذيب التي رفعها فاضل بريكة.

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