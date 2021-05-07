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عزل رئيس الجماعة الترابية “الريش” المنتمي للبيجيدي من مهامه و4 من نوابه

2021-05-07 / 1:58 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

قضت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، في حكم قطعي، بعزل أحمد العزوزي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الريش، إقليم ميدلت، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وعزل 4 من نوابه من مهامهم.

وجاء عزل رئيس جماعة مدينة الريش وأربعة من نوابه بناء على طلب تقدم به عامل إقليم ميدلت إلى المحكمة الإدارية بمكناس، ضمنه جملة من الخروقات في التدبير والتسيير، خاصة في مجال التعمير، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.

وكان عامل إقليم ميدلت قد أصدر خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش وأربعة من نوابه عن مزاولة مهامهم، بعد تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير، خاصة في مجال التعمير.

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