خيي يبدي إعجابه بلطيفة رأفت و الأخيرة تلقبه ب”فريد شوقي المغرب”

نجلاء مزيان - هبة بريس

نشرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات مقطع فيديو للفنان محمد خيي يبدي من خلاله إعجابه بها و تقديره لها.

و بدورها لطيفة رأفت حرصت على التعليق في نفس المنصة حيث كتبت :” أسعدتني رسالتك الطيبة أيها العملاق..أعتز بإعجابك ومتابعتك، فنان كبير أكن له كل الاحترام والتقدير، فنان بحجم وطن وبكل فخر أقول أنك فريد شوقي المملكة المغربية..مودتي واحترام يا أبو البنات”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصفحات الكبرى، مع فيديو الفنان محمد خيي، و كذا تعليق الفنانة لطيفة رأفت، كما أشاد العديد من النشطاء بهذه المبادرة الطيبة التي تبرز الصفات الحميدة و التآخي الذي يجب أن يكون بين الفنانين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0