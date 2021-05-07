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حزب اسباني ل”حكومته”: المغرب يحضر لاجتماعات مع فرنسا وإسرائيل ويؤجل لقاءاتنا

2021-05-07 / 12:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ساءلت المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني، الحكومة الإسبانية حول العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، مشيرة الى أن المغرب أجلت عددا من اللقاءات مع مسؤولين إسبان في حين أنها تحضر لاجتماعات مع فرنسا وإسرائيل.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فقد الحزب المعارض حكومة بلاده إلى العمل على تحسين العلاقات مع المغرب، لافتا الى أنه لم يحدد أي موعد لعقد الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين بعد دخول زعيم البوليساريو إلى المستشفى في لوغرونيو.

وعبر الحزب عن استغرابه بسبب تأجيل الإجتماع تحت ذريعة “احتياطات كورونا” في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماعات رفيعة المستوى بين فرنسا والمغرب أو بين إسرائيل والمغرب.

هذا ويشار الى أنه تم تعليق عدد من الاجتماعات بين وزراء ومسؤولين مغاربة وإسبان، على خلفية اقدام الجارة الشمالية على استقبال زعيم الانفصاليين للعلاج بأحد المصحات بمدريد بهوية مزورة.

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