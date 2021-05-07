الداخلية تذكر: يمنع تجاوز 10 أشخاص في مراسم الدفن والجنائز ممنوعة

هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات المعلن عنها سابقا فيما يخص عدم تجاوز 10 أشخاص، كحد أقصى، في مراسم الدفن، ومنع إقامة مراسم التأبين.

وذكرت الوزارة، أن هذه القرارات تأتي في إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضحت أنها “وإذ تشدد على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار العدوى، فإنها تذكر بأن الالتزام القوي والمسؤول للجميع هو السبيل لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة وتثبيت المكتسبات التي حققتها بلادنا منذ ظهور هذه الجائحة”.

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