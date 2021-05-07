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مرزوݣة : إنتحار فتاة ببئر مهجور والسلطات تفتح تحقيق

2021-05-07 / 12:13 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وضعت فتاة تبلغ من العمر 29 سنة، حدا لحياتها بعد سقوطها في بئر مهجور وسط مقبرة بمركز مرزوݣة اقليم الراشدية .

وتمكنت مصالح الوقاية المدينة، من انتشال جثة الهالكة من البئر المهجور، بعد اختفائها عن الأنظار، وكانت موضوع بحث من طرف الساكنة المحلية ومختلف السلطات.

الضحية كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية، وتستعمل أدوية للعلاج النفسي والعقلي، كما أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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