صفرو.. انقطاع مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين أدرج وإغرزان

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عن انقطاع مؤقت لحركة السير بالطريق الإقليمية الرابطة بين أدرج وإغزران بإقليم صفرو، بسبب انهيار جزئي لإحدى دعامتي منشأة فنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن حركة السير متوقفة بسبب انهيار جزئي لإحدى دعامتي المنشأة الفنية الموجودة على وادي البشنة عند النقطة الكيلومترية 800+71 من الطريق الإقليمية رقم 5016 الرابطة بين أدرج وإغزران، وذلك نتيجة تأثير السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار العاصفة القوية التي عرفتها جماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو.

وأضافت الوزارة، أنه تم تصنيف القنطرة ضمن المنشآت الفنية المتقادمة الآيلة للسقوط، وأن الدراسة التقنية لمشروع إعادة بنائها في مراحلها النهائية، مشيرة الى أن مصالحها بإقليم صفرو عملت، وفور وقوع هذا الحادث، على قطع حركة السير بهذا المحور الطرقي وتم وضع علامات التشوير الضرورية حفاظا على سلامة مستعملي هذه الطريق.

وسجلت أن تحويل الطريق ممكن عبر المحور الطرقي: الطريق الإقليمية رقم 5049 على طول 0,3 كلم؛ والطريق غير المصنفة الرابطة بين أدرج والدار الحمراء على طول 11 كلم؛ والطريق الإقليمية رقم 5051 على طول 4 كلم.

كما سيتم استئناف حركة السير، يضيف المصدر، مباشرة بعد انتهاء أشغال إعداد المسار الموضعي بهذا المقطع الطرقي، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أن مصالحها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/METLE.DGRTT، وكذا التطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية.

كما يمكن الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

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