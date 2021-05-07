ناصر بوريطة - وزير الشؤون الخارجية والتعاون

بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين

2021-05-07 / 9:48 صباحًا
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والفرونكفونية والاندماج الإقليمي والغابونيين بالخارج، باكوم موبيلي-بوبيا، وذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات الاستراتيجية المغربية الغابونية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الشراكة الاستراتيجية، التي ترتكز على العلاقات الأخوية التاريخية التي أرسى أسسها المغفور له الملك الحسن الثاني وشقيقه الراحل الرئيس عمر بونغو أونديمبا، يتم اليوم تكريسها من قبل الملك محمد السادس وشقيقه الرئيس علي بونغو أونديمبا .

وأضاف البلاغ أن الجانبين شددا خلال هذه المباحثات على أهمية مواكبة التعاون السياسي الوثيق من خلال تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب والغابون ، اللذين يعدان فاعلين رئيسيين في التكامل الإقليمي بإفريقيا.

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