توقيف شقيقين للاشتباه في تورطهما في السرقة من داخل وكالات لتحويل الأموال وصرف العملات
الصورة من الارشيف

مكناس.. توقيف شقيقين تورطا في سرقة وكالات لتحويل الاموال

2021-05-07 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي سليمان، مساء اليوم الخميس، من توقيف شقيقين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة من داخل وكالات لتحويل الأموال وصرف العملات في عدة مدن وقرى مغربية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المرحلة الحالية من البحث، يشتبه في ارتكاب الشقيقين عدة سرقات استهدفت تسع وكالات لتحويل الأموال وصرف العملات بكل من الحاجب ومكناس وتيفلت ومشرع بلقصيري ووالماس وجرف الملحة، وذلك باستعمال أسلوب إجرامي يتمثل في التحرك خلف ستار شركة وهمية للتحايل على مستخدمي الوكالات المستهدفة وتعريضهم للسرقة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز سيارتين كانتا تستعملان في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ومبلغ مالي وقنينة غاز مسيل للدموع، بينما ما زال البحث متواصلا للكشف عن مآل جميع العائدات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الجرائم والقضايا التي تورط فيها المشتبه فيهما.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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