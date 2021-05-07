تازة.. مدير مؤسسة تعليمية متهم بالتحرش الجنسي بأستاذة

ع محياوي _ هبة بريس

تفجرت بمدينة تازة قضية تحرش جنسي في قطاع التعليم بطلها مدير مؤسسة تعليمية في النواحي حسب مصدر خاص و موثوق لهبة بريس، الضحية ما هي إلا أستاذة مفروض عليها التعاقد تعاني من وضعية هشة.

وبحسب ذات المصدر، فالمديرية للتعليم بالإقليم دخلت على الخط بناء على مراسلة نقابة تعليمية وسوف يمثل المدير على أنظار لجنة المجلس التأديبي حسب ذات المصدر لمعاقبته وفق المساطير الإدارية القانونية .

ذات النقابة، تابعت بقلق شديد ما تعرضت له أستاذة مفروض عليها التعاقد من “اعتداء وتحرش جنسي من طرف رئيسها المباشر” وذكرت ذات النقابة بأن رئيسها المباشر استغل وضعيتها الهشة لممارسة كل أشكال التعسف قصد إركاعها داخل مؤسسة تعليمية”.

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