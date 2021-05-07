تازة.. مدير مؤسسة تعليمية متهم بالتحرش الجنسي بأستاذة
الصورة تعبيرية

تازة.. مدير مؤسسة تعليمية متهم بالتحرش الجنسي بأستاذة

2021-05-07 / 8:00 صباحًا
1
ع محياوي _ هبة بريس

تفجرت بمدينة تازة قضية تحرش جنسي في قطاع التعليم بطلها مدير مؤسسة تعليمية في النواحي حسب مصدر خاص و موثوق لهبة بريس، الضحية ما هي إلا أستاذة مفروض عليها التعاقد تعاني من وضعية هشة.

وبحسب ذات المصدر، فالمديرية للتعليم بالإقليم دخلت على الخط بناء على مراسلة نقابة تعليمية وسوف يمثل المدير على أنظار لجنة المجلس التأديبي حسب ذات المصدر لمعاقبته وفق المساطير الإدارية القانونية .

ذات النقابة، تابعت بقلق شديد ما تعرضت له أستاذة مفروض عليها التعاقد من “اعتداء وتحرش جنسي من طرف رئيسها المباشر” وذكرت ذات النقابة بأن رئيسها المباشر استغل وضعيتها الهشة لممارسة كل أشكال التعسف قصد إركاعها داخل مؤسسة تعليمية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق…

2021-05-07 / 9:39 صباحًا
Photo of مكناس.. توقيف شقيقين تورطا في سرقة وكالات لتحويل الاموال

مكناس.. توقيف شقيقين تورطا في سرقة وكالات لتحويل الاموال

2021-05-07 / 8:30 صباحًا
Photo of المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

2021-05-06 / 11:41 مساءً
Photo of حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19 كلغ

حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19…

2021-05-06 / 10:53 مساءً
Photo of لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية واستقرار في الأسعار

لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية…

2021-05-06 / 10:28 مساءً
Photo of احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

2021-05-06 / 10:12 مساءً
Photo of 800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

2021-05-06 / 9:44 مساءً
Photo of المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

2021-05-06 / 9:24 مساءً
Photo of تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

2021-05-06 / 9:00 مساءً
Photo of العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة السرية

العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة…

2021-05-06 / 7:14 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق