800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء
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800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

2021-05-06 / 9:44 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نُوقش خلال الدورة العادية، بمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت اليوم الخميس موضوع تشييد محجز خاص بالحيوانات الضالة والذي تبلغ كلفته 800 مليون سنتيم.

عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، يرى أن المجازر القديمة بالحي المحمدي، والتي تحتضن الحيوانات الضالة، تعد نقطة سوداء وهو شيء يتطلب البحث عن حل كبناء محجز جديد.

و عقدت جماعة الدارالبيضاء، شراكة مع شركة البيضاء للبيئة، من أجل بناء محجز جديد للقطط والكلاب، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المجاطية، بكلفة مالية تصل إلى 800 مليون سنتيم.

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‫2 تعليقات

  1. لايواء الحيوانات الظالة وخاصة الكلاب كان عليهم انشاؤها بمليار دولار وأكثر لا بد ان تعيش الحيوانات في خمسة نجوم ويكون التقرير الاروبي في مجال حقوق الحيوان في صالحنا

  2. الحل هو تلقيحها بلقاح العقم…والانتهاء منها…اما 800 مليون فالبشر أشرف واعز عند الله منها بل لامجال للمقارنة..كان عليهم صرفها على والمتسكعين والبدون ماوى والعجزة والفقراء…!!!!

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