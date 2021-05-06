المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

هبة بريس ـ الرباط

أفاد قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1410 مخالفات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الأبرك في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية للجان المختلطة المحلية للمراقبة.

وأبرز قطاع الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ صدر في نهاية الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن هذه المخالفات تتوزع على عدم إشهار الأثمان (733 مخالفة)، وعدم الإدلاء بالفاتورة ( 269 مخالفة)، و51 مخالفة همت عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و8 مخالفات متعلقة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي قامت بها اللجان المحلية همت 34،017 نقطة بيع خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين المعمول بها لهذا الغرض.

وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة بحجز وإتلاف ما يناهز 93 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

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