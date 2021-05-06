تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

هبة بريس ـ الرباط

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب عام 2020 بلغ 74 شخصا بينهم سيدتان.

التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في البلاد أشار إلى أنه “خلال 2020 تم الحكم على 74 شخصا في المغرب بالإعدام بينهم سيدتان، إحداهما صدر بحقها حكم نهائي والأخرى ما زال ملفها رائجا أمام المحاكم”.

وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها “غير دستورية” و”مضرة بالمجتمع”، و”انتهاك جسيم للحق في الحياة”.

وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

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