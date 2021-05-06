ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام
الصورة من الارشيف

ابتدائية تيزنيت ترفض السراح المؤقت للصحافي محمد بوطعام

2021-05-06 / 5:38 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم ان المحكمة الابتدائية بتيزنيت قد رفضت اليوم الخميس طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاع الصحافي محمد بوطعام

وقررت هيأة الحكم إدخال ملف الصحافي بوطعام للتأمل والمداولة، على أن تنطق بحكمها يوم الاثنين المقبل، في القضية التي يتابع فيها الصحافي بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.

وكان وكيل الملك بابتدائية تيزنيت قد قرر أول أمس الثلاثاء متابعة مدير الموقع الإخباري المحلي “تيزبريس” من أجل التهمة السالف ذكرها، وأمر بإيداعه السجن وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور.

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