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مركز يعلن عن الحصيلة السينمائية بالمغرب خلال 2020

2021-05-06 / 5:30 مساءً
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أفاد التقرير السنوي للمركز السينمائي المغربي بأنه تم برسم سنة 2020 إنجاز 13 فيلما طويلا بالمغرب، استفاد 03 منها من التسبيقات على المداخيل بمبلغ يقدر بأزيد من 16،3 مليون درهم.

وكشف المركز السينمائي المغربي في حصيلته السينمائية، أن سنة 2020 تميزت بإنجاز 13 فيلما طويلا، و83 فيلما قصيرا، و36 مسلسلا تلفزيا، و28 فيلما تلفزيا، و86 إشهارا، و16 فيلما وثائقيا روائيا.

وأضاف التقرير أنه بخصوص الإنتاج الأجنبي، تم تصوير 08 أفلام طويلة بالمغرب بغلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم، مقابل أزيد من 256 مليون درهم السنة الماضية، مسجلا انخفاضا بنسبة 77،49 في المائة، مشيرا إلى أنه تم ايضا تصوير 9 مسلسلات تلفزية أجنبية بالمغرب بأزيد من 130 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم في هذا الإطار، منح 703 رخصة لتصوير الإنتاجات المغربية و222 رخصة لتصوير الإنتاجات الأجنبية بالمغرب.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن مداخيل القاعات السينمائية عرفت انخفاضا نوعيا سنة 2020 ، حيث انتقلت من 1.883.425 دخول بحوالي 92.977.422 درهم من مداخيل الشباك في 2019 ، إلى 497.141 دخول بحوالي 23.630.181 درهم من المداخيل في 13 مارس 2020.

وتم تصنيف سبعة أفلام مغربية هي “30 مليون ” و “آدم ” و “كبرو ومبغاوش يخويو الدار ” و”أخنتون في مراكش” و”من أجل القضية” و”حالة طوارئ عادية ” و “مسعود وسعيدة وسعدان” ضمن شباك تذاكر الأفلام الثلاثين الأولى لمختلف الجنسيات.

وكشف المركز السينمائي المغربي، أنه على الصعيد الدولي، شاركت السينما المغربية في المسابقة الرسمية ل 29 مهرجانا، فيما كانت حاضرة بأفلام خارج المسابقة الرسمية في 12 مهرجانا، مبرزا أن 07 أفلام مغربية تم تتويجها بالخارج.

وفضلا عن ذلك،تم تنظيم 18 تظاهرة سينمائية بفضل لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، في حين استفادت 8 تظاهرات من الدعم الاستثنائي لتنظيم مهرجانات سينمائية (كوفيد – 19 ).

وفي ما يتعلق بالحضيرة السينمائية، استفادت 26 قاعة سينمائية من مجموع 31 قاعة، من دعم استثنائي سنة 2020 ، بمبلغ إجمالي يقدر ب 9.496.407،88 درهم.

وبث المركز السينمائي المغربي رقميا ، 64 فيلما طويلا ووثائقيا، و33 فيلما قصيرا، ما بين 31 مارس و12 يوليوز 2020.

ويأتي المغرب في المقدمة من حيث مشاهدات الأفلام التي تبث رقميا ب894.287 مشاهدة ، و فرنسا (102.982) وإسبانيا (65.231) ثم كندا (20.122).

من جهة أخرى، استفادت 10 أفلام طويلة، وثلاثة أفلام وثائقية، وأربعة أفلام قصيرة، وسبعة أفلام من الأرشيف، من أشغال ترميم تمت بمختبر المركز السينمائي المغربي، في حين تمت رقمنة 13 عملا يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1958 و2008.

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