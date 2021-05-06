إتفاقية بين "بروميثيوس" و مجلس " بوعياش "
لصورة تعبيرية

مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب

2021-05-06 / 4:27 مساءً
1
هبة بريس

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”.

ويتضمن هذا التقرير، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.

كما يستعرض المجلس الوطني حصيلة أنشطته وتدخلاته بارتباط مع المهام الموكولة إليه في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية.

ويتطرق هذا التقرير، الذي يقع في 232 صفحة، إلى ستة محاور أساسية هي الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.

وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، فقد تم إدراج تقارير الآليات كاملة ضمن التقرير السنوي للمجلس. ويتعلق الأمر بتقارير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويعتبر هذا التقرير من وسائل إثارة انتباه الحكومة وجميع السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ودعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المملكة الوطنية والدولية، وإلى تعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.

كما أن مضامينه وتوصياته يمكن توظيفها من لدن البرلمان في مجالي ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومساءلة الحكومة.

ويشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها اعتبارا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وبما يستجيب للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق وللحريات، وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها، وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في مذكراته وكذا على الممارسات التي رصدها.

وتتعلق هذه التوصيات المهيكلة، الموجهة إلى السلطات العمومية، بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد

2021-05-06 / 11:41 مساءً
Photo of حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19 كلغ

حالة شفيق العمراني تُثير ضجة ومندوبية التامك …فقد 19…

2021-05-06 / 10:53 مساءً
Photo of لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية واستقرار في الأسعار

لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية…

2021-05-06 / 10:28 مساءً
Photo of احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

احداث نظام “إنصاف” لفائدة المستفيدين من توصيات “الإنصاف والمصالحة”

2021-05-06 / 10:12 مساءً
Photo of 800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

800 مليون لإيواء الحيوانات الضالة بالدار البيضاء

2021-05-06 / 9:44 مساءً
Photo of المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

المنتجات الغذائية.. رصد 1410 مخالفات خلال شهر رمضان

2021-05-06 / 9:24 مساءً
Photo of تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

تقرير: 74 محكوما بالإعدام في المغرب خلال 2020

2021-05-06 / 9:00 مساءً
Photo of العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة السرية

العيون: ترحل 208 “حراك ” كانوا يفكرون في الهجرة…

2021-05-06 / 7:14 مساءً
Photo of مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة 2 إلى المحطة 1

مطار محمد الخامس يعلن تحويل جميع الرحلات من المحطة…

2021-05-06 / 6:09 مساءً
Photo of بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة اصطناعية لستيني

بني ملال : فريق طبي ينجح في تركيب مثانة…

2021-05-06 / 5:54 مساءً

تعليق واحد

  1. واش هدي تيظحك على رأسها ولا تيظحك علينا فينيا هد حقوق الإنسان صحافيين الحقوقيين في السجون بتهم لا يصدقها عاقل كما ان تقريرك لا يشمل الحديث عن الصحافيين الحقوقيين باكا من لكذوب والعموميات الخاوية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق