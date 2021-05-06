المنور تعلق على مقلب رامز عقله طار :” كانت تجربة قاسية”

2021-05-06 / 3:19 مساءً
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب الضجة التي خلفتها حلقة النجمة المغربية أسماء لمنور في برنامج المقالب رامز عقله طار و تصدرها الترند المصري، المنور تعلق و تعتذر لجمهورها.

و نشرت المنور مقطع فيديو في حسابها بموقع انستغرام، معلقة عليه :” اسما رامز عقله طار الصراحة كانت تجربة قاسية و اي واحد كيعرفني معرفة شخصية كيعرف انواع الفوبيا لي عندي : الأماكن العالية، السباحة، الحيوانات، سياقة السيارة”.

و واصلت:”ولهذا كل مرة كيكون عندي و لو شك بسيط أن البرنامج سيتحول لمقلب رامز كنعتذر خصوصا ان رامز صديق عزيز و آخر مرة التقينا قبل أربع سنوات تقابلنا بالصدفة أثناء عمرة رمضان و توعدني بالوقوع في الفخ و قلت له يا أخي حتى في الحرم المكي الشريف بتخطط للمقالب، سبني فحالي و النبي”.

و أضافت :”هاد المرة جات الدعوة من هيئة الترفيه بالسعودية على أساس الترويج للسياحة في إطار موسم الرياض ولا شىء كان يوحي بانه مقلب”.

و اختتمت :”للأسف أثناء القفزة العالمية اجتمعت عليا جميع أحاسيس الفزع و خفت منعاودش نشوف ولدي و عائلتي.
نتمنى من الله تكون القفزة نهاية فوبيا الأماكن العالية و نتعلم بعدها السباحة، و انتم جمهوري العزيز سمحولي على كمية بييب والله ما لخاطري”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقب مرور سنة على وفاته.. حنان الإبراهيمي توجه رسالة مؤثرة لوالدها

عقب مرور سنة على وفاته.. حنان الإبراهيمي توجه رسالة…

2021-05-05 / 4:59 مساءً
Photo of ابتدائية الرباط ترفض دعوى وقف سلسلة “قهوة نص نص”

ابتدائية الرباط ترفض دعوى وقف سلسلة “قهوة نص نص”

2021-05-05 / 3:03 مساءً
Photo of عبير كروي لهبة بريس:” لم أظن يوما أنني سوف أصبح ممثلة و وقوفي أمام الجم شرف كبير لي”

عبير كروي لهبة بريس:” لم أظن يوما أنني سوف…

2021-05-03 / 4:43 مساءً
Photo of قناة جزائرية تعترف ب”سرقة” سلسلة “حديدان” وتعتذر للمغاربة

قناة جزائرية تعترف ب”سرقة” سلسلة “حديدان” وتعتذر للمغاربة

2021-05-03 / 10:41 صباحًا
Photo of بطلة “سلمات أبو البنات” تكشف تفاصيل مشاركتها في الجزء الثالث واستقرارها خارج المغرب

بطلة “سلمات أبو البنات” تكشف تفاصيل مشاركتها في الجزء…

2021-05-03 / 10:06 صباحًا
Photo of المجرد يطرح جديده الفني “نادي يا الله”

المجرد يطرح جديده الفني “نادي يا الله”

2021-05-01 / 4:41 مساءً
Photo of في أربعينته .. جميلة توجه رسالة لزوجها الراحل محمد إسماعيل

في أربعينته .. جميلة توجه رسالة لزوجها الراحل محمد…

2021-05-01 / 4:17 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الفنانين سمير غانم و دلال عبد العزيز يدخلان المستشفى

بسبب كورونا.. الفنانين سمير غانم و دلال عبد العزيز…

2021-05-01 / 10:11 صباحًا
Photo of مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل بنات العساس

مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل…

2021-04-30 / 3:08 مساءً
Photo of “خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة خاطها له

“خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة…

2021-04-29 / 5:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق