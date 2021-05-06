المنور تعلق على مقلب رامز عقله طار :” كانت تجربة قاسية”

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب الضجة التي خلفتها حلقة النجمة المغربية أسماء لمنور في برنامج المقالب رامز عقله طار و تصدرها الترند المصري، المنور تعلق و تعتذر لجمهورها.

و نشرت المنور مقطع فيديو في حسابها بموقع انستغرام، معلقة عليه :” اسما رامز عقله طار الصراحة كانت تجربة قاسية و اي واحد كيعرفني معرفة شخصية كيعرف انواع الفوبيا لي عندي : الأماكن العالية، السباحة، الحيوانات، سياقة السيارة”.

و واصلت:”ولهذا كل مرة كيكون عندي و لو شك بسيط أن البرنامج سيتحول لمقلب رامز كنعتذر خصوصا ان رامز صديق عزيز و آخر مرة التقينا قبل أربع سنوات تقابلنا بالصدفة أثناء عمرة رمضان و توعدني بالوقوع في الفخ و قلت له يا أخي حتى في الحرم المكي الشريف بتخطط للمقالب، سبني فحالي و النبي”.

و أضافت :”هاد المرة جات الدعوة من هيئة الترفيه بالسعودية على أساس الترويج للسياحة في إطار موسم الرياض ولا شىء كان يوحي بانه مقلب”.

و اختتمت :”للأسف أثناء القفزة العالمية اجتمعت عليا جميع أحاسيس الفزع و خفت منعاودش نشوف ولدي و عائلتي.

نتمنى من الله تكون القفزة نهاية فوبيا الأماكن العالية و نتعلم بعدها السباحة، و انتم جمهوري العزيز سمحولي على كمية بييب والله ما لخاطري”.

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