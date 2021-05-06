حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 يونيو

2021-05-06 / 2:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 يونيو 2021.

وحسب بلاغ للحكومة، فيأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن الحكومة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها حظر التجول الليلي والاغلاق المبكر للمحلات والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم الى جانب تعليق رحلاتها مع عدد من دول العالم.

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‫2 تعليقات

  1. بهاد السيستم غادين ترجعو داك الخواف بحال السبع و غادين ديرو شي ثورة جياع غادي تحصد الاخضر و اليابس على المدى البعيد غي بقاو متابعين هاد الحجر الذي يهدف لتدمير الطبقة المتوسطة يا حكومة الازبال

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