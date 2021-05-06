جثة وسط بحيرة “الرهراه” تستنفر سلطات طنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

عُثر زوال اليوم الخميس 06 ماي، عى جثة شخص وسط بحيرة بطريق “الرهراه” بطنجة، ماخلف حالة استنفار قصوى بين السلطات الأمنية التي هرعت الى عين المكان.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فان الجثة التي كان تطفو فوق سطح مياه البحيرة أثارت انتباه عدد من المارة الذين سارعوا الى اخطار المصالح الامنية التي حضرت وقامت بمعاينة الجثة.

وقد تم انتشال الجثة ونقلها بواسطة سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد أسباب الوفاة المباشرة.

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